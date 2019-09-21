أخبار مصر | برقية تأييد ومبايعة للسيسي من مؤتمر صوت الشعب الجماهيري بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برقية تأييد ومبايعة للسيسي من مؤتمر صوت الشعب الجماهيري بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب (صوت الشعب) برقية تأييد ومبايعة جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على أن الدولة المصرية تتعرض لحملة شرسة ممنهجة تدعمها جهات دولية تهدف إلى النيل من الوطن وعرقلة كافة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي أحدثت طفرة واضحة للعالم اجمع على الصعيد المحلي والدولي.

وأضاف "البراوي" في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه الحزب بالإسكندرية، أن مصر هي قلب الأمة العربية النابض والدولة المحورية القوية بجيشها وقيادتها وشعبها وأن هدف اسقاطها مخطط مستمر تنفق عليها جهات خارجية ودول معادية أموالا طائلة لتحقيق الهدف مستغلين منابرهم الخبيثة والخونة من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين في الخارج والممول من أعداء الدولة المصرية.

وأشار رئيس حزب "صوت الشعب" أن حزبه يؤيد استقرار الدولة ويدعم قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيشها وشرطتها في مواصلة الطريق ويرفض كل أفعال الجماعة الإرهابية وأنصارهم ويطالب أبناء الشعب المصري الحفاظ على وطنهم ودعم استقراره ومواصلة المشوار وتفويت الفرصة على هؤلاء الخونة المارقين .

من جانبه طالب أمين عام محافظة الإسكندرية المهندس إبراهيم قرعلي الأحزاب السياسية بمواصلة دورها في التصدي لهؤلاء الإرهابيين الذين يبسون سمومهم بين الناس ونشر ثقافة الوعي بأهمية استقرار الوطن في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف رئيس اللجان الاستشارية بحزب "صوت الشعب " اللواء عادل الشريف أن الدولة المصرية لن تسقط ولن ينال منها هؤلاء الخونة لان أبنائها وشبابها يعرفون جيد معني استقرار الأوطان ويشاهدون ما يحدث في بعض دول الوطن العربي التي إصابتها الثورات والمؤامرات ودمرت أوطانها.

Advertisements

فيما طالب اللواء محمود منصور عضو الهيئة العليا بالحزب الأحزاب السياسية بتفعيل دورها والتلاحم مع الشارع مؤكد أن دور الأحزاب يجب إن يظهر في المحن والشدائد مؤكد تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواصلة المسيرة.

من جانبه قال اللواء معز الدين السبكي أمين عام محافظة الجيزة في حزب صوت الشعب أن الدولة المصرية لن تسقط أبدا وان شعبها سوف يفوت الفرصة على هؤلاء الخونة دعاه تدمير الأوطان، وطالب الأحزاب السياسية بالتلاحم مع الشارع ومحاولة إيجاد فرص عمل وتدريب وتأهيل لشباب من خلال الأحزاب.

ووضح الدكتور مصطفي عبد السميع أمين السياسيات في الحزب للحضور أهمية الاستقرار في الوقت الحالي وفاتورة الانسياق وراء الدعوات التخريبية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية.

فيما طالب محمد فتحي الشريف المتحدث الرسمي في الحزب وسائل الإعلام بالقيام بدورها تجاه الوطن في الظروف الحالية وتقويض وكشف الإرهاب وأنصاره في الخارج والداخل.

جاء ذلك على هامش حفل تدشين أمانة الإسكندرية برئاسة المهندس إبراهيم قرعلي الذي أقيم بحضور وفد من أعضاء الهيئة العليا برئاسة المستشار احمد البراوي رئيس الحزب و اللواء عادل الشريف رئيس اللجان الاستشارية واللواء محمود منصور عضو الهيئة العليا واللواء معز الدين السبكي أمين عام محافظة الجيزة والدكتور مصطفي عبد السميع أمين السياسيات والحاج حسن الفزاني أمين الفلاحين.

والمهندس السيد عبد اللطيف رئيس اللجنة الزراعية بالحزب والكاتب الصحفي أبو اليزيد شيح روحة أمين إعلام القاهرة والإعلامي عمرو عادل أمين 6 أكتوبر والمهندس محمد العريض مدير مكتب رئيس الحزب والمهندس حامد عبد الرحمن الأمين العام المساعد للحزب في الإسكندرية ،ومي محمد عرفة مسؤول لجنة التخطيط وندا حافظ أمين أمانة التعليم وأميرة عامر عمران أمين الإعلام وأعضاء اللجان بالحزب مهندس الحسيني محجوب ومحاسب صبري تركي والدكتور ضيف منصور الحنوسي والدكتور محمود خميس ابو زيد والدكتور عمرو محمد حبيب والدكتور سعيد غلوش وهاجر حسني صادق وندى حافظ.