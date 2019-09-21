أخبار مصر | الليلة.. 'مصر النهاردة' يناقش استخدام الإخوان للسوشيال ميديا في نشر الأكاذيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الليلة.. 'مصر النهاردة' يناقش استخدام الإخوان للسوشيال ميديا في نشر الأكاذيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الليلة برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، حلقة خاصة عن جرائم الإخوان، واستخدام العنف ضد الشعب المصري، واستخدامهم لوسائل الإعلام الممولة، بهدف نشر الأكاذيب والشائعات المُضللة.

وتستضيف الحلقة أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسية الدولية، واللواء نصر سالم رئيس هيئة الاستطلاع بالقوات المسلحة الأسبق، ووليد محمد سيد عبد المقصود خبير أمن المعلومات؛ وذلك لكشف زيف ما يُبث من أخبار كاذبة وفيديوهات مفبركة، لتضليل المواطنين.

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.