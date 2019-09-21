أخبار مصر | المراغى وموبوجا يبحثان فى نيروبى تفعيل نشاط اتحاد عمال النقل بدول حوض النيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المراغى وموبوجا يبحثان فى نيروبى تفعيل نشاط اتحاد عمال النقل بدول حوض النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بصفته رئيسا للنقابة العامة لعمال النقل البرى، اجتماعا مع النقابة العامة للنقل بجمهورية كينيا برئاسة نيكولاس موبوجا، على هامش مشاركة الوفد النقابى المصرى في أعمال المؤتمر العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية المنعقد بالعاصمة نيروبى.

واستعرض الاجتماع أوجه العلاقات العمالية في البلدين وأكد الطرفان ضرورة تفعيل نشاط اتحاد دول حوض النيل لعمال النقل البرى لكي يساهم بفاعلية في دعم الأنشطة التنموية لدول القارة من خلال تيسير حركة النقل والمواصلات بما يساهم في تنفيذ قرارات الاتحاد الأفريقي في مجال الاستثمار والتنمية وإقامة المشروعات المستدامة بدول حوض النيل.

ومن جهته، أكد الرئيس الكيني ايهورا كيناتا، على أهمية دور العمال الأفارقة لتحقيق التنمية الشاملة، بما يوفر الرفاهية ليس للعمال فقط وإنما لجميع الشعوب الإفريقية.

ودعا أعضاء المنظمات النقابية العمالية، بضرورة المشاركة في تنفيذ قرارات الاتحاد الأفريقي، وخاصة في اجتماعه مؤخرا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذي أطلق مبادرة إقامة المنطقة الإفريقية الحرة.

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وقال يجب إن نضع أصول قوية للتعاون والتكامل في كافة المجالات بما يضمن السلام وتحقيق الرفاهية للشعوب، لكي تصبح أفريقيا كتلة واحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأعلن النائب جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس وفد الاتحاد العام لنقابات بالمؤتمر، إن رئيس جمهورية كينيا، أمام وفود 52 منظمة نقابية، بأنه تم إلغاء تصاريح العمل لأى عامل أفريقي يعمل على ارض كينيا، لأننا مؤمنون بان العمال الأفارقة لن يساهموا في تقدم كينيا وحدها، وإنما يسعون نحو تقدم أفريقيا وهذا الأمر يدفع بالشباب الكيني وغيرهم إلى التطوير والتحديث.

وطالب أعضاء المنظمات النقابية، في أفريقيا بان يكون لهم دور قوى في الحد من الهجرة التي تعرض الشباب للخطر، وهو يسعى لتحقيق فرصة عمل لائقة، ومن أجل هذا نؤكد على ضرورة وضع حلول للهجرة غير الشرعية، عن طريق توفير فرص العمل اللائق داخل بلادنا الأفريقية الغنية بالثروات والموارد.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس جمهورية كينيا أمام اجتماع الدورة 42 للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية، المنعقد حاليا بالعاصمة نيروبى.