أخبار مصر | شركات السياحة تغير خريطتها مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركات السياحة تغير خريطتها مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء عاطف مفتاح مدير عام مشروح المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، إن شركات السياحة العالمية وقتما تم الإعلان عن موعد افتتاح المتحف عام 2020 حتى بدأت في حجز أفواج الزيارة له من الآن.

وأشار مفتاح إلى أن رئيس الجمهورية عندما اتخذ قراره بأن يكون افتتاح المتحف على مرحلة واحدة افتتاحًا نهائيًا وعدم تقسيمه لمراحل، إلا وتغيرت الخريطة السياحية للكثير من الشركات، حيث بدأت الشركات تدرج المتحف على جداول زياراتها عام 2021.

جاءت ذلك خلال لقاء الصحفيين مع اللواء عاطف مفتاح عقب المؤتمر الصحفي الذي انعقد في البهو العظيم للمتحف الكبير بحضور وزير الآثار الدكتور خالد العناني والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وقيادات وزارة الآثار وقيادات المتحف الكبير.

والمتحف المصري الكبير هو المشروع الطموح لمصر، والذي ينتظر العالم أجمع افتتاحه، ووضع حجر أساس المتحف المصري الكبير كان فى فبراير 2002، وفي مؤتمر صحفى دولي تم الإعلان عن المسابقة المعمارية الدولية لتصميم المتحف المصرى الكبير ليكون أكبر متحف للآثار المصرية فى العالم بجوار هضبة الأهرام بالجيزة.

ويطل المتحف على هضبة أهرامات الجيزة، وأهرام الجيزة تقع على هضبة الجيزة في محافظة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل، بنيت قبل حوالي 25 قرنا قبل الميلاد، ما بين 2480 و2550 ق، م وهي تشمل ثلاثة أهرام هي خوفو، خفرع ومنقرع، وهي مقابر ملكية كل منها يحمل اسم الملك الذي بناه وتم دفنه فيه، والبناء الهرمي هنا هو مرحلة من مراحل تطور عمارة المقابر في مصر القديمة.