أخبار مصر | بتكلفة 18 مليون جنيه.. "صبحي" يفتتح مشروع التطوير بمركز شباب الشهيد حسن عبدالمنعم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتكلفة 18 مليون جنيه.. "صبحي" يفتتح مشروع التطوير بمركز شباب الشهيد حسن عبدالمنعم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عصام سعد محافظ الفيوم، ظهر اليوم، المشروع الاستثماري الذي تم الانتهاء من تنفيذه بمركز شباب الشهيد حسن عبد المنعم بمركز طامية بالفيوم، وذلك بحضور عدد من نواب المحافظة وقيادات الوزارة.

وبلغت تكلفة المشروع الاستثماري بنظام حق الانتفاع بالمركز 18 مليون جنيه، ويتضمن حمام سباحة تدريبي، وشاليهات للإقامة، ومطاعم، ومنطقة ألعاب أطفال، وكافيتريات، ومساحات خضراء.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن افتتاح تطوير مركز شباب الشهيد حسن عبد المنعم يعد باكورة المشروعات الاستثمارية التي تم طرحها لمؤسسات القطاع الخاص للاستثمار بمراكز الشباب فى جميع المحافظات بنظام حق الانتفاع وفقًا للأسس والقواعد المتبعة في هذا الشأن، مشيرًا أن إجمالي المشروعات الاستثمارية بمراكز الشباب بلغ حتى الآن 500 مليون جنيه.

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وأكد "صبحي" على الحرص على إتاحة المنشآت الرياضية التي يتم إقامتها بمراكز الشباب عن طريق المشروعات الاستثمارية لأعضاء المراكز من النشء والشباب بعدد ساعات محددة لهم في اليوم، لافتًا إلى رؤية الوزارة نحو تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية تقدم الأنشطة والبرامج الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية.

وشهد الدكتور أشرف صبحي لقاءً مجمعًا مع أعضاء المركز تضمن عرض تقرير مصور حول مراحل المشروع الاستثماري بمركز شباب الشهيد حسن عبد المنعم، وفقرة فنية قدمها فريق الموسيقي والكورال بمركز الفنون.

يذكر أنه تقام العديد من المشروعات الاستثمارية بمنشآت محافظة الفيوم منها مركز شباب ابشواي، ومركز شباب فرقص، ونادى قارون، ونادى ابوكساه، ونادى النصر الرياضي، ونادى العبور.