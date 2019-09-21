مصر | زوجة للقاضي: "وقفت مع جوزي بعد ما اكتشفت إنه ضعيف جنسيا.. وبعدها خاني"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زوجة للقاضي: "وقفت مع جوزي بعد ما اكتشفت إنه ضعيف جنسيا.. وبعدها خاني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت زوجة وتدعى "م.ث" دعوى خلع على زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد زواج دام عامين، وذلك بعدما اكتشفت خيانته مع زوجة صديقه، بعدما وقفت بجانبه في مرضه.



وقالت الزوجة أمام القاضي، أنها تزوجت عقب تخرجها، وكان الزوج معرفة أحد أقاربه، "أعجب بيا وأعجبت به، وعلى الفور تزوجنا، لم أعرف ماذا يخبأ لي الزمن، منذ الأيام الأولى من زواجنا أكتشفت أنه ضعيف جنسيًا، ولأن أهلي ربوني تعلمت أن أقف بجانب زوجي إلى أن يشفي ويرجع للحياة الطبيعية".



وأكملت الزوجة: "قمنا بالذهاب للدكتور بعد أن وافق بصعوبة نظرًا لصعوبة الأمر على الرجل، وجاولنا مرارًا وتكرارًا أن أقف بجانبه ولا أشعره بشئ صعب، وكان أهلي لم يعلموا ذلك، لأنهم لو علموا لكانوا طلبوا منه الطلاق".



وأفادت الزوجة للقاضي، بأنه مع الوقت بدأ يتعالج ويعود لحياته الطبيعية، و"لكن ذات يوم لم أعرف رد المعروف بتلك الخيانة اللعينة، فاكتشفت من خلال التليفونات خيانته مع زوجه صديقه، وعلى الفور لم أتردد أن أطلب الخلع لأني لا أستطيع تحمل كل الأمور، لقد تحملت في الأول اسنادًا لحبي واحترامي وتربيتي".



وأوضحت أنها حاولت تحمل الخيانة، ولكن بدأت الأمور تتطور كثيرًا "لست أنتظر أن أشاهد الخيانة بعيني، لا أستطع تحمل كل تلك المعاناة مع رجل لا يعرف الأصول والمعروف".