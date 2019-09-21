مصر | القبض على سائق بالمنوفية بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على سائق بالمنوفية بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمقر الشركة المُشار إليها، وعثر على (3 جوازات سفر بأسماء مختلفة – 4 عقود عمل بدولة الكويت بأسماء مختلفة - تأشيرة دخول لإحدى الدول العربية باسم أحدالأشخاص - دفتر مدون به أسماء راغبي السفر للخارج والمبالغ المالية المحصلة منهم مجموعة من الدعاية الخاصة بالشركة ونشاطها - مبلغ مالي)، وكذا ("هاتف محمول" بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق "الواتس آب" مع ضحاياه، وكذا العديد من صور سمات الدخول وعقود السفر المنسوبة لإحدى الدول العربية ومستندات وأوراق خاصة بالضحايا)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي المُشار إليه، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامي.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، والاستيلاء على أموالهم من خلال شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "تحت التأسيس - كائنة بذات الدائرة" دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية واتخاذها مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج.

