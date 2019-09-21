مصر | "هنشغلها في الأعلاف".. نصاب وابنه يستوليان على 1.5 مليون جنيه من المواطنين بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هنشغلها في الأعلاف".. نصاب وابنه يستوليان على 1.5 مليون جنيه من المواطنين بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت أجهزة وزارة الداخلية من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من بعض المواطنين بقيام شخصين (مشرف بإحدى شركات النقل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية سبق اتهامه في قضية "تهرب ضريبي"، وصاحب مكتب للنقل "نجل الأول" مقيم بذات العنوان - سبق اتهامه في قضية "شيك- إصابة خطأ")، بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها (1،500،000- مليون وخمسمائة ألف جنيه) بقصد توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المحاصيل الزراعية والأعلاف مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح وامتنعا عن رد أصول المبالغ إليهم بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.