مصر | "هنشغلها في الأعلاف".. نصاب وابنه يستوليان على 1.5 مليون جنيه من المواطنين بالإسكندرية

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكانت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص (حاصل على بكارلوريوس – مقيم بدائرة مركز شبين الكوم) لتقدمه لفرع أحد البنوك بخطاب مزور منسوب لإدارة شئون العاملين بالبنك "يفيد على غير الحقيقة" تعيينه كموظف بقسم الائتمان بالبنك، وبمواجهته أفاد بتحصله على الخطاب من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالى قدره ثمانون ألف جنيه وأنه لم يكن يعلم بكون الخطاب مزور.
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص (صاحب شركة استصلاح أراضى - مقيم بالجيزة - سبق اتهامه فى 3 قضايا "شيكات – مخدرات"، وتبين قيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على الشباب راغبى العمل بالبنوك والمؤسسات والهيئات الحكومية والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تعيينهم بتلك الجهات وتسليمهم محررات مزورة منسوبة لها.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأنه قام بالاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه من المذكور عقب إيهامه بقدرته على تعيينه، وتسليمه خطاب مزور منسوب للبنك للعمل به.