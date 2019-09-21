مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": اغتصاب "قاصر كرداسة" 9 أشهر.. وتأجيل محاكمة 7 اعتنقوا أفكار "داعش"



حبس مسؤول محطة وقود لحيازته 92 ألف لتر مواد بترولية لبيعها بالسوق السوداء

قررت النيابة العامة، حبس مسئول محطة تموين سيارات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في منطقة 15 مايو، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وهي 92 ألف لتر سولار وبنزين قبل بيعها في السوق السوداء، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



أمرت نيابة عابدين الجزئية، بإحالة 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المتاجر والشركات، إلى محكمة الجنايات للمحاكمة، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

من "الاستروكس" لـ"الفودو".. سقوط 4 من تجار المخدرات في القاهرة

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين، سبق اتهام أحدهما في قضية "شروع في قتل"، والآخر مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام قضائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما كمية من الفودو المخدر وزنت 250 جراما وكمية من مخدر الإستروكس وزنت حوالي 600 جرام ومبلغ مالي و2 هاتف محمول، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بـ"مطواة" و"استروكس".. سقوط "ديلر مخدرات" في النزهة

تمكن رجال مباحث قسم شرطة النزهة، من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الاستروكس، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

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تأجيل أولى جلسات محاكمة 35 متهما بالتجمهر والعنف بـ"أحداث جزيرة الوراق" لـ27 أكتوبر

أجلت اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، أولى جلسات محاكمة 35 متهمًا لقيامهم في 16 يوليو 2017 بالتجمهر واستعمال القوة والعنف أثناء تنفيذ قرارات إزالة التعديات بـ"جزيرة الوراق" والاعتداء على اللواء رضا علي عبد التواب واللواء أشرف خليفة والعميد رشدي محمد والعقيد محمد نسيم والمقدم الحسيني سماحة والرائد أحمد عادل و5 ضباط آخرين و23 أمين شرطة ومجندا، لجلسة 27 أكتوبر المقبل للاطلاع وتقديم المستندات، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

لتعذر حضور المتهمين.. تأجيل محاكمة 7 لاعتناقهم أفكار داعش لـ12 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهره المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها لجلسة 12 أكتوبر المقبل لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم لدواع أمنية، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

