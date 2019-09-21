مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": اغتصاب "قاصر كرداسة" 9 أشهر.. وتأجيل محاكمة 7 اعتنقوا أفكار "داعش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": اغتصاب "قاصر كرداسة" 9 أشهر.. وتأجيل محاكمة 7 اعتنقوا أفكار "داعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حبس مسؤول محطة وقود لحيازته 92 ألف لتر مواد بترولية لبيعها بالسوق السوداء
قررت النيابة العامة، حبس مسئول محطة تموين سيارات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في منطقة 15 مايو، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وهي 92 ألف لتر سولار وبنزين قبل بيعها في السوق السوداء، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أمرت نيابة عابدين الجزئية، بإحالة 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المتاجر والشركات، إلى محكمة الجنايات للمحاكمة، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
من "الاستروكس" لـ"الفودو".. سقوط 4 من تجار المخدرات في القاهرة
تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين، سبق اتهام أحدهما في قضية "شروع في قتل"، والآخر مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام قضائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما كمية من الفودو المخدر وزنت 250 جراما وكمية من مخدر الإستروكس وزنت حوالي 600 جرام ومبلغ مالي و2 هاتف محمول، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بـ"مطواة" و"استروكس".. سقوط "ديلر مخدرات" في النزهة
تمكن رجال مباحث قسم شرطة النزهة، من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الاستروكس، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تأجيل أولى جلسات محاكمة 35 متهما بالتجمهر والعنف بـ"أحداث جزيرة الوراق" لـ27 أكتوبر
أجلت اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، أولى جلسات محاكمة 35 متهمًا لقيامهم في 16 يوليو 2017 بالتجمهر واستعمال القوة والعنف أثناء تنفيذ قرارات إزالة التعديات بـ"جزيرة الوراق" والاعتداء على اللواء رضا علي عبد التواب واللواء أشرف خليفة والعميد رشدي محمد والعقيد محمد نسيم والمقدم الحسيني سماحة والرائد أحمد عادل و5 ضباط آخرين و23 أمين شرطة ومجندا، لجلسة 27 أكتوبر المقبل للاطلاع وتقديم المستندات، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لتعذر حضور المتهمين.. تأجيل محاكمة 7 لاعتناقهم أفكار داعش لـ12 أكتوبر
أجلت محكمة جنايات القاهره المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها لجلسة 12 أكتوبر المقبل لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم لدواع أمنية، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أمرت نيابة مركز إمبابة وكرداسة، بشمال الجيزة، بعرض الفتاة القاصر وتدعى "سارة.ع" البالغة من العمر 15 عامًا، على الطب الشرعي، بعدما اغتصبها والدها واثنين من أعمامها لمدة 9 أشهر، لبيان إذا كان تم الاعتداء عليها أم لا، وكتابة تقرير واف عن الواقعة للوقوف على ملابساته، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
"تناوبوا على اغتصابها 9 أشهر".. حكاية "قاصر كرداسة" ضحية الأب والأعمام
أفاد مصدر داخل النيابة، أن الفتاة القاصر وتدعى "سارة.ع" وتبلغ من العمر 15 عامًا، التي اغتصبت على أيدى والدها واثنين من أشقائه بمنطقة كرداسة، كانت يتم الاعتداء عليها جنسيًا لمدة 9 أشهر، وكانت البداية بتعدي عمها الأول ويدعى "عبدلله.ش" عليها، وفعل هذا أكثر من 3 مرات، وكما اغتصبها عمها الثاني بعده ويدعى "سمير.ش"، أكثر من مرتين، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.