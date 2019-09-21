مصر | بالمستندات.. تعرف على نص الاتهامات الموجهة للمتهمين بـ"أحداث جزيرة الوراق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالمستندات.. تعرف على نص الاتهامات الموجهة للمتهمين بـ"أحداث جزيرة الوراق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، قرارا بتأجيل أولى جلسات محاكمة 35 متهمًا لقيامهم في 16 يوليو 2017 بالتجمهر واستعمال القوة والعنف أثناء تنفيذ قرارات إزالة التعديات بـ "جزيرة الوراق" والاعتداء على اللواء رضا على عبد التواب واللواء أشرف خليفة والعميد رشدي محمد والعقيد محمد نسيم والمقدم الحسيني سماحة والرائد أحمد عادل و5 ضباط آخرين و23 أمين شرطة ومجند، لجلسة 27 أكتوبر المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم ود. علي عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.

فيما حصلت " بوابة الخليج 365 " على نص الاتهامات الموجهة لللمتهمين طبقًا لنصوص القانون.

حيث قيدت القضية برقم 9157 لسنة 2017 جنايات الوراق والمقيدة برقم 1106 لسنة 2017 كلي شمال الجيزة تضمن عدد 9 متهمين مخلي سبيلهم علي ذنة القضية و26 متهم هاربين.

وقالت النيابة العامة إن المتهمين في غضون 16 يوليو 2017 بدائرة قسم الوراق بمحافظة الجيزة اشتركوا مع اخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 اشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وقد أمرهم رجال السلطة بالتفرقة فرفضوا إطاعتهم ولم يعملوا باوامرهم وكان غرضهم من ذلك التجمهر تعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات في اعمالها واستعملوا القوة والعنف أثناء تجمهرهم مع علمهم بالغرض المقصود منه حاملين الأسلحة البيضاء " طوب وحجارة " وقد وقعت الجرائم التالية تنفيذًا لذلك الغرض المذكور الجرائم الآتية:

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- استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين وليحملوهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمالهم بأن تعدوا على عدد من لواءات وعمد ونقباء ومقدمين شرطة وعدد من أمناء الشرطة والمجندين المكلفين بتأمين القائمين على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لتعديهم على أملاك الدولة بمنطقة جزيرة الوراق ليمنعوهم من تنفيذ تلك القرارات.

- حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة " بنادق وفرود خرطوش " بدون ترخيص.

- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية بدون أن يكون مرخص لهم في حيازتها أو إحرازها.

- أحدثوا عمدا بالمجني عليهم من رجال الشرطة سالفي الذكر الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الخاصة يهم والمرفقة بالأوراق والتي أعجزتهم عن أعمالهم الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما وحال استخدامهم الأسلحة البيضاء وأدوات مما تستخدم في التعدي على الأشخاص.

- أحرزوا أسلحة بيضاء " طوب وحجارة " بدون أن يكون مرخص لهم في أحرازها أو حملها مسوغا قانونيًا أو مبررًا من الضرورة الحرفية او المهنية.