مصر | واقعة مؤسفة.. عامل ينتحر لعجزه عن تسديد دين بـ5000 جنيه بدار السلام

كما استدعت النيابة العامة شهود العيان من الأهالي للاستماع إلى أقوالهم والذين أكدوا أن المتوفى كان يعاني من أزمة نفسية لفترة بسبب مروره بأزمة مالية اضطرته لاقتراض 5000 آلاف جنيه وعند ميعاد سداد المبلغ عجز عن سداده ودخل في حالة نفسة وقاما بالانتحار بشنق نفسه داخل منزله، وأنه كان حسن السمعة والسيرة.

وتبين من مناظرة النيابة للجثة أنها لرجل اربعينى ولا توجد بها أي إصابات أو كدمات أو علامات ظاهرية بالجسم وأن الجثة بكامل ملابسها، ولا يوجد شبه جنائية بالحادث

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تلقي العميد محمد علام، مأمور قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالي، مفاده، انتحار عامل يدعى "محمود حسين"، 40 سنة، عامل، ومقيم بمنطقة عزبة خيرالله، دائرة القسم.