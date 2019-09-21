مصر | واقعة مؤسفة.. عامل ينتحر لعجزه عن تسديد دين بـ5000 جنيه بدار السلام

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وتبين من مناظرة النيابة للجثة أنها لرجل اربعينى ولا توجد بها أي إصابات أو كدمات أو علامات ظاهرية بالجسم وأن الجثة بكامل ملابسها، ولا يوجد شبه جنائية بالحادث
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تلقي العميد محمد علام، مأمور قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالي، مفاده، انتحار عامل يدعى "محمود حسين"، 40 سنة، عامل، ومقيم بمنطقة عزبة خيرالله، دائرة القسم.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم وسام عطية، وبإجراء التحريات تبين دخول الضحية في أزمة مالية وتعثره في سدادها ما جعله يقدم على الانتحار وشنق نفسه داخل مسكنه، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث، وأخطر اللواء محمد منصور مسساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.