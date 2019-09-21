مصر | بالمستندات.. "الخليج 365" تنشر أسماء المتهمين بـ"أحداث جزيرة الوراق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالمستندات.. "الخليج 365" تنشر أسماء المتهمين بـ"أحداث جزيرة الوراق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، أولى جلسات محاكمة 35 متهمًا لقيامهم في 16 يوليو 2017 بالتجمهر واستعمال القوة والعنف أثناء تنفيذ قرارات إزالة التعديات بـ "جزيرة الوراق" والاعتداء على اللواء رضا علي عبد التواب واللواء أشرف خليفة والعميد رشدي محمد والعقيد محمد نسيم والمقدم الحسيني سماحة والرائد أحمد عادل و5 ضباط آخرين و23 أمين شرطة ومجند لجلسة 27 أكتوبر المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم ود. علي عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.

فيما حصلت " بوابة الخليج 365 " على نص قرار الإحالة الذي أعدته النيابة العامة والمتضمن أسماء المتهمين.

حيث قيدت القضية برقم 9157 لسنة 2017 جنايات الوراق والمقيدة برقم 1106 لسنة 2017 كلي شمال الجيزة تضمن عدد 9 متهمين مخلي سبيلهم علي ذنة القضية و26 متهما هاربين.

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وجاءت أسماء المتهمين كالآتي:

أحمد زين العرب أحمد أبو العنين " مخلي سبيله " - 35 سنة بدون عمل

شعبان عبد الرحمن عبد الفتاح عطية " مخلي سبيله " - 41 سنة مبلط سراميك

محمود كمال كامل عبد النبي " مخلي سبيله " 31 سنة مبلط سراميك

عمرو محمد عبد الفتاح عطية " مخلي سبيله " 37 سنة مبلط سراميك

محمود كمال محمود عبد المحسن محمد " مخلي سبيله " 20 سنة مبلط سراميك

عصام علي طه علي " مخلي سبيله " 38 سنة سباك

خالد محمد عبد الوهاب برعي " مخلي سبيله " 42 سنة كهربائي

صفوت سيد غريب محمد " مخلي سبيله " 23 سنة سباك

عاطف صلاح أحمد إبراهيم " مخلي سبيله " 19 سنة مبلط سراميك

مصطفي محمد علي جاد " هارب " في العقد الثالث من العمر

عبد الباري خالد بحيري " هارب " في العقد الثالث من العمر

سيد علي طه وشهرته سيد بلطة " هارب " في العقد الرابع من العمر

خالد علي عيد " هارب "

يحيي زكريا فرج " هارب "

نبيل عبد العزيز محمد " هارب "

علي أحمد علي بحيري " هارب "

احمد رشدي فرج " هارب "

محمد رشدي فرج " هارب "

عربي عكاشة بحيري " هارب "

حمادة حسن علي حسن " هارب "

عادل جمال خليل وشهرته عادل بطيخة " هارب "

بكار حلمي عبد النافع " هارب "

كامل سيد كامل معوض " هارب "

هيثم سيد عليوة " هارب "

محمد خالد محمد علي حسن " هارب "

رأفت عبد النبي جعفر " هارب "

همام شكري صاوي " هارب "

خالد محمد علي حسن " هارب "

سمير حسني حنفي " هارب "

شكل محمد علي جاد " هارب "

حنفي همام عبد القادر بدوي " هارب "

يحيي شحات ابراهيم المغربي " هارب "

عبد الفتاح محمد ابراهيم حسنين سعد " هارب "

إسلام محمد سيد الراوي " هارب "

وكانت قد تضمنت التحقيقات التي باشرتها نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول للنيابة، أقوال العميد شريف الجمل رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة أثناء الأحداث، من أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف بالإشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتم نقل القوات عبر المعديات، لتأمين تنفيذ تلك القرارات، وأثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن، ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات.