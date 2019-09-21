شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع أعمال إنشاء كوبري دكرنس العلوي بطول 1250 مترًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أعمال إنشاء كوبري دكرنس العلوي بطول 1250 م، حيث يشمل المشروع إنشاء كوبري علوي أعلى فم البحر الصغير متقاطع مع طريق دكرنس بطول 950 مترًا طوليًا باتجاه «المنصورة – دمياط» بعرض 12م، كما يوجد مطلع ومنزل من وإلى دكرنس بطول 300 متر وعرض 16 مترًا، وذلك بهدف إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمة وزيادة مستوى الأمان على الطريق.
كما يقع هذا الكوبري على ازدواج طريق المنصورة مدخل كوبري طلخا، حيث تقوم الشركة المنفذه بازدواج طريق «طلخا /المنصورة» بطول 8 كم ومن المخطط الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري دكرنس العلوي يونيو 2020 وانتهاء ازدواج طريق «طلخا /المنصورة» نهاية الشهر المقبل.
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