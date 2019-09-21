شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزار»: ننفذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتوفير الفرص الاستثمارية بمدن الصعيد الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته لمحافظة الفيوم، برفقة قيادات الوزارة، بتفقد المشروعات المختلفة بمدينة الفيوم الجديدة.

ووجه الوزير بالاهتمام بالأنشطة الصناعية بالمدينة، ودراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة صناعية، من أجل توفير فرص العمل المختلفة بالمدينة، وزيادة معدلات التسكين بها، كما وجه بتشغيل المبانى الخدمية، والتعاون مع القطاع الخاص في تشغيلها، وتطوير ورفع كفاءة الطريق الرابط مع مدينة الفيوم، من أجل توفير الاتصالية. ووجه وزير الإسكان بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة التي يتم تسليمها للفائزين بقطع الأراضى بمختلف أنواعها بالمدينة، وعدم منح التراخيص في حال عدم الالتزام بتلك التصميمات.

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وأشار وزير الإسكان إلى أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تولي الوزارة اهتماما كبيرا بتنمية المدن الجديدة بالصعيد، وتوفير الفرص الاستثمارية بها، موضحاً أن هناك طلبا متزايدا على وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة الفيوم الجديدة في الفترة الأخيرة، حيث تخطى عدد الحاجزين عدد الوحدات المطروحة في الإعلان الحادى عشر، وسنوفر لهم وحدات بأماكن أخرى بالمحافظة، وهذا مؤشر جيد على تزايد معدلات التنمية بالمدينة، وزيادة معدل التسكين بها، بما يحقق خطة الدولة في التوسع العمرانى، وتوفير وحدات سكنية حضارية لمحدودي الدخل.

واستهل الدكتور عاصم الجزار جولته التفقدية بمدينة الفيوم الجديدة، بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى، حيث إنه تم وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 1656 وحدة سكنية بالمشروع، مشيراً إلى أنه تم تسليم 50 وحدة لمستحقيها، وتم تنفيذ 3 أسواق تجارية، وجارٍ تنفيذ حضانة، ومدرسة تعليم أساسى، ووحدة صحية، لخدمة سكان المشروع.

وأثنى الوزير على أعمال تشطيب واجهات العمارات، وأعمال تنسيق الموقع، ووجه بالاهتمام بجودة أعمال التشطيبات الداخلية، مشيرا إلى أنه تتم إعادة تصميم مشروع الإسكان الاجتماعى، لتوفير الاستخدام المختلط، وفقا لدراسات محددة، لتوفير أنشطة معينة ترتبط بحياة السكان اليومية، بوحدات الدور الأرضي، من أجل توفير حالة من الحياة والحركة الدائمة لخدمة سكان المشروع.