شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى «الأعلى للإعلام»: رصدنا ٦٣٠ خبرًا كاذبًا بـ«إعلام الإخوان» في الـ10 أيام الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجان الرصد ترصد الشائعات التي تخرج من الجزيرة وقنوات الإخوان بشكل دوري، فيما يشبه ماكينة الأكاذيب التي تحرض وتهين الشعب المصري، في سابقة لم يحدث لها مثيل في تاريخ الإعلام العالمي، مشيراً إلى أن الواقع بالشارع المصرى يكذب ما تبثه وسائل الإعلام الإخوانية.

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وأضاف «شوقي»، في تصريحات صحفية: «نثق في وعي الشعب المصري بعزوفه ومقاطعته للأكاذيب، مؤكداً أنه تم رصد أكثر من 630 خبراً كاذباً خلال العشرة أيام الماضية، صادرة عن مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات الإخوان والجزيرة، فهي كتلة واحدة.

وأشار عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن الشعب المصري كفيل بمواجهة هذه الشائعات، مشيراً إلى أن هناك خلطا كبيرا بين حرية الرأي وحرية الأكاذيب، مشيراً إلى أنه لا توجد في العالم وسيلة إعلامية تسب شعب دولة أخرى، والشعب المصري يتعرض منذ حوالي عشرة أيام إلى سيل من الأكاذيب والوقائع المختلقة التي يتم صياغتها ببراعة شديدة.

وتابع: «الدولة المصرية تواجه حرباً حقيقية لخداع وتضليل الرأي العام أبطالها الإخوان، والشركات الأمريكية العملاقة التي تسمح لهم بإهانة الشعب المصري وخداعه».‎