شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن وسط الإسكندرية لإصلاح «سحارة باب شرقي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم السبت، ضعف وقطع المياه عن مناطق وسط المدينة، وذلك لحين الأنتهاء من أعمال الصيانة الطارئة لـ«سحارة باب شرقي».
وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيتم ضعف وقطع المياه عن مناطق وسط الإسكندرية بسبب إصلاح السحارة الخاصة بمحطة باب شرقي، الموجودة أمام رافع المحمودية.
وأضافت الشركة في بيانها أنه سيتم عودة المياه بعد الأنتهاء من أعمال الإصلاح، لافتة إلى أنه يمكن لقاطني تلك المناطق طلب سيارات مياه من خلال الاتصال بـ 125.
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