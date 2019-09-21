شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يشارك الطلاب لعب تنس الطاولة وكرة السرعة في أول يوم دراسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، جولة تفقدية للحرم الجامعي الرئيسي، وذلك في أول أيام العام الجامعي الجديد ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

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وأكد «المتيني» أن الجامعة استعدت للعام الجديد بتجديدات شاملة ضمت الكليات والبنية التحتية للحرم الجامعي وستستمر خطة التطوير طوال العام الدراسي دون إرباك للعملية التعليمية، وأضاف أن العام الجامعي الجديد سيشهد تكثيفًا للندوات التثقيفية، والأنشطة الطلابية الرياضية والفنية، حيث تم إعداد جدول لهذه الأنشطة طوال العام مركزيًا وبجميع كليات ومعاهد الجامعة.

كما أطلق رئيس الجامعة إشارة بدء ماراثون الدراجات وشارك الطلاب في ألعاب تنس الطاولة وكرة السرعة، مشدداً على أهمية اهتمام الطلاب بممارسة الرياضة طوال العام إلى جانب التفوق الدراسي.

وتفقد «المتيني» مخيم الجوالة الذي يقام به عدد من ورش العمل لتدريب الطلاب على تنفيذ بعض الأشغال اليدوية الفنية وكيفية إقامة الخيام ومعرض الأنشطة الطلابية للفنون التشكيلية، مشيداً بمستوى الطلاب الراقى الذي يصل إلى الاحترافية وكذلك معرض نماذج المحاكاة الذي يقدم خلال العام الجامعي الجديد تسع نماذج محاكاة من بينها نموذج محاكاة جامعة الدول العربية ومجلس الأمن ومجلس الوزراء.