«التصديري للحاصلات الزراعية» يستضيف وفدًا من الخبراء في مجال الموالح

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بالتعاون مع شركة «JBT» الأمريكية، برنامجا تدريبيا لمصدري ومنتجي الموالح. ووفقا لبيان رسمي أصدره المجلس التصديري، قام الخبراء المتخصصون في هذا المجال من الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا وإسبانيا باستعراض آخر ما توصلت إليه الأبحاث العلمية فيما يتعلق بالأسس العلمية السليمة للمعاملات التي تتم على ثمار الموالح داخل محطات التعبئة من غسيل وتشميع وتجفيف لتجهيزها للتصدير.
وأشار عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى أن مثل هذه الدورات التدريبية تهدف إلى رفع قدرات محطات تعبئة الموالح لتصدير منتج عالي الجودة من خلال اتباع أحدث الأساليب العلمية في هذا المجال وهو أحد الأدوار الرئيسية للمجلس لنقل التكنولوجيا في مجال الإنتاج والتصدير الزراعي.
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