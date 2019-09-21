أخبار مصر

البابا تواضروس يعزي مطران بورسعيد في وفاة كاهن كنيسة مارمرقس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعزي مطران بورسعيد في وفاة كاهن كنيسة مارمرقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم قداسة البابا تواضروس الثاني العزاء اليوم السبت للأنبا تادرس مطران إيبارشية بورسعيد ولمجمع كهنة الإيبارشية في وفاة الأب القمص ميخائيل أنيس كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول ببورفؤاد.

 

وذكر البابا في بيانه: يلتمس العزاء السمائي لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

 

 

Advertisements

 القمص ميخائيل أنيس كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول ببورفؤاد عن عمر ناهز الـ 77 سنة بعد أن خدم المذبح المقدس ما يزيد عن41 سنة حيث سيم كاهنًا على كنيسة الشهيد مارمينا العجائبي ببورسعيد في 10 مارس 1978 وكان باكورة سيامات نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد. 

 

ونال رتبة القمصية في 20 فبراير 2009 وانتقل منذ رسامته قمصًا للخدمة بكنيسة القديس مارمرقس الرسول ببورفؤاد.

 

وسافر الأب الراحل مؤخرًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي العلاج وتوفي هناك، وتجري حاليًا ترتيبات عودة الجثمان تمهيدًا لإقامة صلوات تجنيزه التي ستتحدد بمجرد وصول الجثمان.


الأب القمص ميخائيل أنيس كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول ببورفؤاد

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يعزي مطران بورسعيد في وفاة كاهن كنيسة مارمرقس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا