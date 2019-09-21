شكرا لقرائتكم خبر عن «تسويق السياحة الثقافية»: مجموعة ألمانية تعلن دعم مصر بـ«بورصة برلين 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن مجموعة من شباب الجامعات الألمانية أعلنت دعمها للمقصد السياحي المصري بشكل عام، والأقصر بشكل خاص، خلال بورصة برلين للسياحة 2020، ومشاركة محتوى مصور على منصات التواصل الاجتماعي خاصة انستجرام، جاء ذلك على هامش استضافة لجنة السياحة الثقافية لـ55 من طلاب الجامعات بألمانيا.

وأضاف رئيس اللجنة، اليوم السبت، في بيان صحفي، أصدرته اللجنة التي بدأت في تنفيذ خطة للترويج لمدينة الأقصر في سياق داعم لخطط الترويج التي تقوم بها الدولة، موضحًا أن تلك هي أولى أنشطة اللجنة الترويجية خلال موسم الشتاء الجاري، والذي يشهد زيادة في معدل الحجوزات مقارنة بالموسم الماضي.

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وتابع أن المجموعة الألمانية قامت بزيارات متنوعة للمقاصد الأثرية، وعلى رأسها البر الغربي، حيث التقطت الصور والفيديوهات التذكارية، رافعين لافتات تحمل لوحات باللغة العربية والألمانية (مصر جميلة)، وقامت اللجنة بتقديم شرح وافي للمقاصد الأثرية التي أبهرت الطلاب.

ونظمت اللجنة يوم رياضي جمع بين الطلاب ونظرائهم من المصريين الذين رحبوا بوجودهم في الحضارة الفراعنة بناة الحضارة والمعابد العظيمة، مما كان له أثر إيجابي على التجربة السياحة، حيث تعرف السائحين على المقاصد الأثرية، وكذلك على الصورة الحقيقة للإنسان المصري وثقافته التي تضرب جذورها في أعماق التاريخ. كما لفت رئيس اللجنة إلى أنه على أثر التجربة اتفق الطلاب على دعم مصر خلال بورصة برلين 2020 والترويج للسياحة المصرية من خلال بعض الفاعليات ودعوة الزائرين للبورصة التي تعد الأهم للسياحة في العالم لزيارة الجناح المصري.

وأكد «عثمان» أن اللجنة كانت حريصة على أن يحظى الطلاب على تجربة سياحية ملهمة وجاذبة، تجسد في ذاكرتهم «حكايات مصر الفرعونية»، وتمكنهم من التعرف على الثقافة المصرية من خلال التواصل مع المصريين، وتقدم لهم صورة حقيقة عن عادات وتقاليد الشعب، وهو الأمر الذي يرسم صورة ذهنية إيجابية عن المقصد السياحي ويثبت حالة الأمان والاستقرار بشكل عملي للسائح.

كما أوضح أن الشتاء الجاري يشهد حجوزات مرتفعة، لافتًا إلى أن تلك النتائج الايجابية جاءت نتيجة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقوة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبان المصري والألماني، كذلك المجهود المشترك الذي تبذله الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتعاون المثمر بين الدكتور رانيا المشاط، وزيرة السياحة والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، الذي حظيت الأقصر في عهده بالعديد من الاكتشافات.