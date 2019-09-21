شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس يفتتح معرض الاحتفال بالذكرى المئوية للكاتب والروائي إحسان عبدالقدوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المهندس نجيب ساويرس وإدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، اليوم، السبت، معرض الاحتفال بالذكرى المئوية للكاتب والروائي إحسان عبدالقدوس.

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وأقيم معرض لتكريمه بحضور عدد من نجوم الفن، وشارك في افتتاح المعرض المهندس نجيب ساويرس، وكان بصحبته والده المهندس أنسي ساويرس، جالسًا على كرسي متحرك، حيث استقبله الحضور بحفاوة كبيرة، وكان على رأسهم أحمد عبدالقدوس، والفنانة يسرا وبشرى وإيناس الدغيدي، من خلال عرض بعض من أغراضه وكتبه ورواياته ومجموعة صوره ومقتنياته.

ويمتلك إحسان عبدالقدوس سجلا أدبيا وسينمائيا حافلا، فهو من أكثر الكتاب الذين تم تحويل أعمالهم الروائية إلى أفلام قدم فيها نماذج مختلفة للمرأة المصرية، خصوصاً بعد ثورة 23 يوليو 1952، على غرار «في بيتنا رجل»، و«أنا حرة»، كما تحدث عن الطبقة التي لم تكن السينما قد تناولتها من جوانبها كافة، وهي الطبقة المرفهة التي تناولها في عدد من الأعمال مثل فيلمي «النظارة السوداء» و«أنف وثلاث عيون» وغيرهما.

واستطاعت إدارة المهرجان الحصول على بعض المقتنيات الخاصة بالروائي الكبير الراحل من قبل أسرته وذلك لعرضها للجمهور للمرة الأولى، حيث يضم المعرض أوراقه الخاصة وصوره في مراحل مختلفة من حياته، بجانب لوحاته التي رسمها كبار الفنانين التشكيليين وقطع الأثاث مثل مكتبه واللوحات الفنية التي كان يقتنيها وشهادات التقدير والجوائز التي حصل عليها، بالإضافة إلى بعض الأوراق المكتوبة بخط يده.