شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تتابع انتظام سير الدراسة في يومها الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ طلاب النظام التعليمي القديم بالصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي، السبت، الدراسة للعام الدراسي الجديد، في 12 محافظة، هي الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفر الشيخ والبحيرة والإسماعيلية- التي تعمل بنظام الفترتين- بالإضافة إلى المدارس التابعة للكنيسة بجميع المحافظات.

فيما ينتظم، الأحد، نحو 23 مليون طالب وطالبة، فيما يقرب من 60 ألف مدرسة حكومية ورسمية وخاصة ودولية ويابانية وحكومية دولية، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومطروح.

وحظر كتاب دورى للوزارة استخدام أي مقررات أو كتب بخلاف الصادرة عن الوزارة، وأوضح توزيع جميع المعلمين على المدارس بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات، والتنبيه على مديرى المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بضرورة عقد لقاءات دورية يتم من خلالها الاستماع لمقترحات ورؤى أولياء الأمور والمعلمين والطلاب حول تطوير المنظومة التعليمية، والعمل على تطوير مهارات كوادر العملية التعليمية، وعقد لقاءات شهرية على مدار العام، بحضور مديري المديريات التعليمية أو مَن ينوب عنهم للاستماع للشكاوى المقدمة منهم، لافتًا إلى استكمال إجراءات التقدم للالتحاق بمدارس الدمج أو التقدم للامتحانات الموضوعية والانتهاء منها قبل 30 نوفمبر المقبل.

وأوضح أن مرحلة رياض الأطفال تهدف لإعداد الأطفال للتعليم، ويُحظر فيها تكليف الأطفال بواجبات منزلية، مع ضرورة الالتزام بشروط القبول بالمرحلة، بالإضافة إلى تصعيد معلمي المستوى الأول لرياض الأطفال خلال العام الدراسى 2018-2019 إلى المستوى الثانى، وتصعيد معلمي الصف الأول الابتدائى خلال العام الدراسى 2018- 2019 للصف الثانى الابتدائى، مع استمرار المعلمين في التدريس لتلاميذهم أنفسهم الذين كانوا يدرسون لهم العام الماضى، والذين تم نقلهم إلى المستوى أو الصف الأعلى.

وأشار إلى تفعيل دور بنك المعرفة، وتشجيع الطلاب على الاستفادة الكاملة والبَنّاءة منه، وتفعيل استخدام السبورات الذكية بالمدارس، كما اشتمل على التأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج، ومواعيد عقد الامتحانات، والتأكيد على استمرار تنفيذ مبادرة «محافظة بلا دروس خصوصية»، في إطار الجهود المبذولة للقضاء على تلك الظاهرة، والالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة، مع الإعلان عنها في مكان واضح بكل مدرسة، وغرس قيم المواطنة.

وتفقد مديرو المديريات التعليمية عددًا من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية. ففي الدقهلية، شهد على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، طابور الصباح وتحية العَلَم بمدرسة شجرة الدر الإعدادية بإدارة غرب التعليمية، مؤكدًا الاهتمام بالإذاعة المدرسية، وغرس روح الولاء والانتماء إلى الوطن، واستقبلت إدارة المدرسة الطلاب بوضع الكتب المدرسية على المقاعد دون التقيد بسداد المصروفات.

وفي البحيرة، أشاد الدكتور محمد سعد، وكيل الوزارة، بانتظام العملية التعليمية بجميع المدارس، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلقَّ أي شكاوى تؤثر على سير العملية التعليمية، وتفقد عددًا من المدارس، وتابع الحضور والانصراف والغياب للمدرسين والعاملين والتلاميذ، وانتظام الدراسة في الفصول ومدى توافر الكتب، ووجّه بسرعة توزيعها على الطلاب.

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وفى كفر الشيخ، تفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، عددًا من المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية. وقالت: «مَن يُصدِّر الفشل والسلبيات إنما يعبر عن فشله، وعلينا عدم الانصياع له»، ووجهت الطالبات للاستماع إلى النماذج الناجحة المتفائلة لتبعث فيهن الأمل.

وفى الشرقية، قال رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إنه تم التشديد على مديرى الإدارات التعليمية بتنفيذ جميع التعليمات والتأكيد على المدرسين بالتواجد منذ بداية اليوم الدراسى والمرور اليومى على مدارس المراحل التعليمية، والتنبيه على مديرى المدارس بتوفير الخدمات المعاونة واللازمة، والالتزام بمنع الباعة الجائلين أمام المدارس، حفاظًا على سلامة التلاميذ.

وفى القليوبية، شدد المحافظ، الدكتور علاء عبدالحليم، على ضرورة حل المشكلات التي تعوق العملية التعليمية، والاهتمام بأعمال النظافة العامة، خاصة حول أسوار المدارس، مشددًا على رؤساء المدن والأحياء برفع الإشغالات والتعديات ونقل صناديق القمامة من أمام المدارس إلى أماكن أخرى، والتشجير والتجميل حولها، لإضفاء لمسة جمالية، وإغلاق المقاهى غير المرخصة، ومنع الباعة الجائلين وعربات الأطعمة من التواجد حول المدارس، حفاظًا على صحة الطلبة.

وفى شمال سيناء، أشار المحافظ، اللواء محمد عبدالفضيل شوشة إلى انتظام الدراسة في جميع مدارس مركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء، بجانب 8 مدارس في العريش و6 في بئر العبد، مشيرًا إلى أن عددها 153 مدرسة، مقيد بها 10 آلاف و911 طالبًا من التعليم العام والفنى.

وأضاف المحافظ أن الدراسة ستنتظم، اليوم، في جميع مدارس المحافظة، البالغ عددها 532 مدرسة، مقيد بها 96 ألفًا و264 طالبًا.

وشدد على توزيع الكتب الدراسية في اليوم الأول للدراسة، محذرًا من تحصيل أي مبالغ مالية من أولياء الأمور تحت بند التبرعات، بجانب عدم قبول أي إجازات للمعلمين خلال الشهر الأول من العام الدراسى.

وفى الأقصر، أعلن الشناوى عايد، وكيل الوزارة، انتظام الدراسة في جميع المدارس.

في سياق متصل، وقّعت الوزارة، ممثلة في قطاع التعليم الفنى، عددًا من الاتفاقيات المكملة لبروتوكول التعاون مع مفوضية التعليم بإقليم تيانجين الصينى من أجل إنشاء ورشة «لوبان- مصر» بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة في مدينة نصر بالقاهرة، مع كل من كلية تیانجین للصناعات المھنیة الخفیفة، وكلية تیانجین الفنية للنقل، وشملت اتفاقيات التعاون المُوقَّعة مجالات تطوير الجدارات الفنية، وتدريب أعضاء ھیئة التدريس، وإعداد الكتب الدراسية باستخدام أحدث الابتكارات في مجال التعليم الفنى والتدريب المھنى، كما شملت أيضًا خلق فرص لتبادل المعلمین والطلاب بين البلدين، كما تم توقيع اتفاقية أخرى تختص بإهداء معدات متقدمة للتدريب على تكنولوجيا تشغيل المعادن عن طريق الحاسب وتكنولوجيا صيانة وإصلاح السيارات، وكذلك إجراء الأبحاث باستخدام معدات داخل ورشة لوبان- مصر.