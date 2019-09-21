شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يترأس لجنة إجراء المقابلات الشخصية لشغل الوظائف القيادية بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، السبت، اللجنة العليا للقيادات، التي تقوم بإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 69 وظيفية قيادية شاغرة بالوزارة، في ضوء الإعلان رقم (1) لسنة 2019 للتقديم على 5 وظائف رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و14 وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية، و50 وظيفة مدير عام إدارة عامة.

وقال شعراوي، في تصريحات صحفية، إن اللجنة تضم في عضويتها كلا من اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا والدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية السابق، ونائب لمجلس الدولة وخبراء في الإدارة المحلية والإدارة والمعلومات، مشيرا إلى أنه يتم التعرف خلال المقابلات على خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف، في إطار من النزاهة والشفافية الكاملة.

Advertisements

وأوضح الوزير أنه تم إجراء المقابلات الشخصية لـ54 من المتقدمين، حيث سبق وقامت اللجنة خلال الأسابيع الماضية إجراء المقابلات لحوالي 169 شخصاً من إجمالي 442 من المتقدمين.

وقال الوزير إن المتقدمين مقسمون كالتالي 116 متقدما لشغل وظيفة رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و123 متقدما لشغل وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العليا و203 متقدمين لشغل وظيفة مدير عام من درجة المدير العام.

وأكد شعراوي أنه تم إجراء امتحان للمتقدمين بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اللغتين العربية والإنجليزية والكمبيوتر والجدارات السلوكية على مدار يومي 19 و20 مايو الماضي.