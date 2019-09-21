شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يفتتح مدرسة الفيوم الجديدة للتعليم الأساسي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مدرسة الفيوم الجديدة للتعليم الأساسي، بمدينة الفيوم الجديدة، والتي تم الانتهاء من تنفيذها بتكلفة 18 مليون جنيه، وتضم 44 فصلاً دراسيًا (رياض أطفال – ابتدائي – إعدادي)، لاستيعاب 1540 طالبًا.

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وأوضح الوزير أنه سيتم تشغيل المدرسة في العام الدراسي الحالي، حيث سيتم تشغيل 12 فصلاً للمرحلة الابتدائية، وتضم 400 طالب، و8 فصول للمرحلة الإعدادية، وتضم 260 طالبًا.

كما تفقد «الجزار» مشروع محطة المحولات بقدرة 120 م ف أ، والتي يجري الانتهاء من تنفيذها، بتكلفة 95 مليون جنيه، لتوفير إمداد مدينة الفيوم الجديدة كاملة بالطاقة الكهربائية حتى عام 2030.

وأشار المهندس عبدالوهاب صميدة، القائم بتسيير أعمال جهاز مدينة الفيوم الجديدة، إلى أن إجمالي الاستثمارات بالمدينة حتى 30/8/2019، بلغ حوالي مليار و200 مليون جنيه في قطاعات (الإسكان – المياه والصرف الصحي – الكهرباء – الطرق والاتصالات – الخدمات – الزراعة)، موضحًا أنه جارٍ تصميم محطة لتنقية المياه بطاقة 150 ألف م3/ يوم، على مرحلتين، لخدمة المدينة والامتدادات العمرانية الجديدة وباقي التوسعات المستقبلية، وتم وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية المختلفة، لخدمة سكان المدينة.

وزير الإسكان يفتتح مدرسة الفيوم الجديدة للتعليم الأساسى بمدينة الفيوم الجديدة‎

وزير الإسكان يفتتح مدرسة الفيوم الجديدة للتعليم الأساسى بمدينة الفيوم الجديدة‎

وزير الإسكان يفتتح مدرسة الفيوم الجديدة للتعليم الأساسى بمدينة الفيوم الجديدة‎

وزير الإسكان يفتتح مدرسة الفيوم الجديدة للتعليم الأساسى بمدينة الفيوم الجديدة‎

وزير الإسكان يفتتح مدرسة الفيوم الجديدة للتعليم الأساسى بمدينة الفيوم الجديدة‎