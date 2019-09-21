شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق 4 وحدات متنقلة لتدريب الشباب بالقرى والنجوع في إطار مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم، السبت، المرحلة الأولى من إعادة تجديد وتشغيل الوحدات التدريبية، التي تتكون من 4 وحدات متنقلة لتجوب 27 محافظة، وتبدأ بالوادي الجديد، وسوهاج، والفيوم، والدقهلية.

جاء ذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة» لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال مبادرة «مهنتك مستقبلك»، للتدريب المهني على المهن المختلفة، بالقرى والنجوع، بعد إعادة تأهيل الوحدات ضمن 13 وحدة، يجري تطويرها وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية بأيدي عمال الوزارة في الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم.

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وأوضح الوزير أن الوزارة تعهدت في عيد العمال الماضي أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يكون 2019 عامًا للتدريب المهني، مشيرًا إلى أنه يجري الانتهاء من تطوير وتجهيز ورفع كفاءة واستكمال الأعمال الإنشائية في 38 مركزًا ثابتًا بالمديريات، للتدريب على المهن والحرف المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، من أجل التشغيل بتوفير وظائف لائقة لرفع شأن المواطن المصري.

وأكد أن جميع العاملين بالتدريب المهني بالديوان والمديريات بذلوا جهدًا كبيرًا، لتحقيق الهدف ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني من معدات حديثة وأداء رفيع المستوى ليكون لدينا متدرب على مستوى عال.

وقال الوزير إن كل وحدة ستعقد 3 دورات تدريبية في كل قرية، ستتواجد بها لمدة 3 أشهر بمعدل دورة كل شهر، ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظة، مؤكدًا أنه ستتم متابعة الآلية الجديدة لمدة عام، لتقييمها ومن ثم زيادة عدد الوحدات إلى 27 وحدة لتغطية جميع محافظات مصر.