شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يرفع علم مصر احتفاءً ببدء العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
رفع الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، السبت، علم مصر، خلال أول أيام العام الجامعي الجديد (2019-2020)، بمرافقة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبعض من عمداء الكليات ولفيف من أعضاء هيئات التدريس ومديري العموم والإدارات بالجامعة.
وهنأ العميد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بحلول العام الجامعي الجديد متمنيًا التوفيق للجميع، مؤكدًا أن جامعة حلوان قد استعدت بقوة لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال العديد من التجهيزات للمباني والمنشآت والمدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل لاستقبال الطلاب، وتزويدها بمختلف الأجهزة الفنية والإلكترونية التي تساهم في زيادة استيعاب الطلاب وتهيئة البيئة المناسبة لهم.
وأضاف أن جامعة حلوان تبذل قصارى جهدها لتخريج طالب مميز في تخصصات نادرة حتى ينافس بقوة في سوق العمل المحلي والدولي، بالإضافة إلى تحفيز الطلاب على المشاركة في العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية والمجتمعية والعلمية.
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