شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للآثار»: إنجاز 93% من أعمال المتحف المصري الكبير.. وترميم 35 ألف قطعة منقولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم إنجاز 93% من أعمال مشروع المتحف المصري الكبير بمنطقة الهرم، وتم نقل ما يقرب من 48 ألفا و401 قطعة أثرية إليه.

وأضاف وزيري، في مؤتمر صحفي اليوم، السبت، في البهو العظيم بالمتحف الكبير، أنه تم ترميم 35 ألف قطعة أثرية من القطع المنقولة للمتحف، لافتا إلى أنه يجري نقل بقية القطع من المخازن والمواقع الأثرية المختلفة.

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من جانبه، أوضح الدكتور الطيب العباس، مدير عام الشؤون الأثرية بالمتحف، أنه سيتم وضع 87 تمثالا على الدرج العظيم، طبقا لسيناريو العرض المتحفي، مشيرا إلى أنه تم نقل 45 تمثالا منها حتى الآن.

من ناحيته، أكد الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار، أن المتحف الكبير أصبح يمتلك مدرسة خاصة به في نقل وترميم الآثار، موضحا أنه قبل عملية النقل يتم إعداد تقرير حالة لكل قطعة على حدة؛ لإثبات حالة حفظها بصورة دقيقة.

وأشار إلى أنه يتم كذلك إجراء مسح راداري كامل وتصوير ثلاثي الأبعاد وليزر سكان لكل القطع قبل التغليف الذي يتم وفقا للأسلوب العلمي المتبع في تغليف الآثار الثقيلة والضخمة، لافتا إلى أنه عقب ذلك يبدأ فريق عمل من مرممي مركز الترميم في أعمال ترميم القطع الأثرية؛ تمهيدا لعرضها في الأماكن المقررة لها على الدرج العظيم، قبل افتتاح المتحف في العام المقبل 2020.