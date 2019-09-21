شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: التسكين بالمدن الجامعية يسير بشكل منتظم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن التسكين بالمدن الجامعية يسير بشكل منتظم وفقًا لجداول التسكين المعلنة منذ أكثر من ٣ أسابيع.

وأضاف، في بيان، أنه تم تسكين جميع الطلاب والطالبات المدرجين على جدول التسكين اليومي، وشدد أنه لا صحة لأي شائعات بهذا الشأن.

جدول التسكين للمدن الجامعية بنات (مدينة الطالبات بالجيزة) 2019 - 2020