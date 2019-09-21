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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: التسكين بالمدن الجامعية يسير بشكل منتظم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن التسكين بالمدن الجامعية يسير بشكل منتظم وفقًا لجداول التسكين المعلنة منذ أكثر من ٣ أسابيع.
وأضاف، في بيان، أنه تم تسكين جميع الطلاب والطالبات المدرجين على جدول التسكين اليومي، وشدد أنه لا صحة لأي شائعات بهذا الشأن.
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