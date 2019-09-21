شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يفتتح أول مشروع استثماري رياضي بنظام «B.O.T» بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن حجم الإنجازات وما تحقق من تطوير وإنشاءات جديدة تخدم قطاع الرياضة والرياضيين خير دليل، مشيرا إلى أن القطاع الخاص استثمر ما يقارب من 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى الاعتمادات الأصلية وخطة الوزارة.

وأضاف أن دعم الدولة للأنشطة الرياضية غير مسبوق، وتعاون القطاع الخاص في الاستثمار الرياضي ضاعف من ازدهارها وتفوقها، مشيرا إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تكريم جميع الأبطال ودعم جميع الألعاب عظم من تفوق الرياضيين في البطولات والمنافسات العالمية.

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كان وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، والدكتور سيد حزين مدير الشباب بالمحافظة، قد افتتح صباح اليوم، السبت بالفيوم، عددا من المنشآت الرياضية، بنادي قارون الرياضي بمدينة الفيوم، بتكلفة إجمالية 28 مليون جنيه، وأول مشروع استثماري رياضي بالمحافظة بنظام B.O.T بمركز شباب طامية.

بدأ برنامج الزيارة بتكريم أبطال الفيوم من الحاصلين على ميداليات ذهبية وفضية في دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت مؤخرا في المغرب، حيث كرم الوزير يرافقه المحافظ، بمكتبه بديوان عام المحافظة البطل أحمد عادل الفائز بميداليتين فضيتين، وأحمد سعد الفائز بـ٣ ميداليات ذهبية، وميسون إيهاب فاروق الفائزة بذهبية التايكوندو، بينما هناك ثلاثة آخرين من إجمالي ستة يشاركون في بطولة العالم بروسيا.

حضر حفل التكريم الدكتور سيد حزين، مدير عام الشباب والرياضة بالفيوم، والمستشار محمد مصطفى، عضو الاتحاد المصري والأفريقي لاتحاد التايكوندو.