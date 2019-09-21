شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد»: ننفذ أكبر حركة تطوير في تاريخ الهيئة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هيئة السكة الحديد إنها تقوم بتنفيذ أكبر حركة تطوير في تاريخها، تتمثل في تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وزيادة عوامل الأمان على خطوط السكك الحديدية، وخلق فرص جديدة للاستثمار المحلي والعربي والدولي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن برامج التطوير تشمل تحديث أسطول عربات الركاب والجرارات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوريد (عدد 1300 عربة سكة حديد، عدد 250 جرارا جديدا، عدد 6 وحدات متكاملة، إعادة تأهيل 200 عربة ركاب)، وتطوير نظم الإشارات والاتصالات (تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة/ الإسكندرية، على خط بني سويف/ أسيوط، بنها/بورسعيد، أسيوط/نجع حمادي)، وتطوير نقل البضائع (إنشاء شركة منفصلة لقطاع نقل البضائع، توريد 375 عربة بضائع).

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وأشار البيان إلى تحقيق العدالة وتوزيع الحوافز بما يضمن الاستقرار الوظيفي ورفع إنتاجية العامل (وضع نظام عادل ومتزن للحوافز لكافة العاملين بالهيئة بجميع المستويات الوظيفية).

وأكدت الهيئة على التزامها بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتم الانتهاء من تلك المشروعات الجارية في منتصف عام 2020، لتنضم هذه الإنجازات ضمن مسيرة رئيس الجمهورية الحافلة بالإنجاز والبناء والتي تلبي طموح الدولة المصرية نحو سكك حديد جديدة تليق برغبات المواطنين.

وتابع البيان: «وإذا تنتهز الهيئة هذه الفرصة للتقدم بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الكامل والمتواصل للهيئة وتحفظ لسيادته كامل الفضل والعرفان لما تحقق من إنجازات بالهيئة وبالدولة من خلال برنامج إصلاح طموح شهد له العالم أجمع على مدى ما تتمتع به مصر من استقرار واستثمار، ويأتي هذا وسط تحديات بالغة الصعوبة ومحيط إقليمي مضطرب لا تخفي مخاطره ونواياه على أحد».