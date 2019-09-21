شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يشيد بتقدم جامعة القاهرة.. ويؤكد: ستبقى فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بالتقدم الكبير وغير المسبوق الذى حققته جامعة القاهرة فى التصنيفاتِ الدولية.

وقال وزير التعليم العالى: "جامعة القاهرة هى الجامعة الأم، بما تمتلك من أصالة وعراقة وكفاءة أعضاء هيئة التدريس مما يجعلها دائما سباقة"، وأشاد بانتظام الدراسة من أول يوم دراسى، وحضور جميع قيادات الجامعة.

وشدد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية بجميع جوانبها، وأن يتضمن العام الجامعى مجموعة من الندوات الثقافية والفنية لرفع الوعى القومى لدى الطلاب والارتقاء بالذوق العام لديهم، مؤكدًا أهمية دور مجالس الأقسام فى الانضباط والالتزام بنصوص القانون، وتطبيقها بكل سهولة ويسر.

ورحب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بوزير التعليم العالى والبحث العلمي، لحضوره اجتماع مجلس عمداء الجامعة، الذى عُقد صباح اليوم بقاعة أحمد لطفي السيد لمتابعة استعدادات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد 2019/2020.

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وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن الجامعة انتهت من جميع الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد، من حيث استكمال تجديدات البنية التحتية أو منظومة الكهرباء، وتوزيع الجداول الدراسية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية، وتوزيع الطلاب على مجموعات الشعب الدراسية، مشيرًا إلي نجاح الجامعة في التعامل مع الأعداد الهائلة من الطلاب الذين تقدموا للتنسيق بمقره بجامعة القاهرة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الثالثة للتطوير داخل الجامعة شملت، تجديد مباني كليتي العلوم والاقتصاد والعلوم السياسية.

وأضاف الخشت، أن الجامعة أطلقت عدة مبادرات من بينها مبادرة "الفن في الشارع" والتي تهدف لتحسين المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة المحيطة بالجامعة ومنطقة بين السرايات بتصور جديد أقل تكلفة، إلى جانب مبادرة "خذ كتاب وضع كتاب"، والتي تهدف إلى زيادة الوعى لدي الطلاب، من خلال الاطلاع على مختلف الصحف، ومصادر المعلومات، مؤكدًا اهتمام الجامعة بالعمل على نماذج المحاكاة، لاستقطاب الطلاب، وتوعيتهم بالقضايا المحلية والدولية، وإعداد صف ثان قادر على الاندماج والتفاعل مع مختلف القضايا.

ولفت رئيس جامعة القاهرة، إلى ما تقوم به الجامعة من جهود في مختلف الملفات، ومن أهمها مكافحة الفساد، مشددًا على اتخاذ الإجراءات لمواجهتها.