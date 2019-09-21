مباحث المصنفات تضبط 11 قضية بث فضائيات بدون ترخيص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية،11 قضية "مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، حاسب آلي، مطبوعات"، وذلك خلال 24 ساعة. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية. جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية وتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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