تأجيل محاكمة المتهمين بسحل وقتل شاب في بولاق لجلسة 18 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بعابدين، تأجيل محاكمة 10 متهمين بسحل الشاب "زين العابدين. ز" ، وقتله بشوارع بولاق الدكرور إلى جلسة 18 ديسمبر المقبل. وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، سحلوا وقتلوا المجني عليه زين العابدين على، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، واقترنت تلك الجناية بهتك عرض المجني عليه بالقوة، بأن اعتدوا عليه باستخدام أسلحتهم البيضاء، مجردين إياه من ملابسه كاشفين عن عورته، بقصد إزهاق روحه.

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