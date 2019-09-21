بحجة استثمارها.. ضبط شخصين استوليا على مليون ونصف من مواطنين بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، في ضبط شخصين استوليا على مبالغ مالية من بعض المواطنين بقصد توظيفها مقابل أرباح مالية.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، من بعض المواطنين بقيام شخصين "مشرف بإحدى شركات النقل"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، سبق اتهامه في قضية "تهرب ضريبي"، و"صاحب مكتب للنقل"، وهو نجل الأول، مقيم بذات العنوان سبق اتهامه في قضية "شيك- إصابة خطأ"، بتلقي مبالغ مالية من الشاكين.

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وأكدت التحريات، قيام المشكو في حقهما بتلقي مبالغ بلغ إجماليها مليون وخمسمائة ألف جنيه، بقصد توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المحاصيل الزراعية والأعلاف مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح وامتنعا عن رد أصول المبالغ إليهم بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه.

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.