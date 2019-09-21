خلال يوم.. تنفيذ 47 ألف حكم قضائي وضبط 44 قطعة سلاح ناري بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بالمحافظات، حملات لمواجهة البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء. وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 44 قطعة سلاح ناري، بحوزة 44 متهما، وتنفيذ 47 ألف حكم قضائي متنوع وضبط 157 قضية مخدرات بحوزة 164 متهما وبحوزتهم 40 كيلو مخدرات. وأثمرت الجهود عن ضبط تشكيلين عصابيين ضما 6 متهمين ارتكبوا 10 حوادث متنوعة، و32 متهما هاربا من سجون، و15 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، و414 دراجة نارية مخالفة، و28 ألف مخالفة مرورية، و2068 قضية مرافق، و79 قضية بيئة، و25 قضية مصنفات. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

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