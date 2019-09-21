ضبط شخصين لقيامهما بالنصب على مواطن في مبلغ 300 ألف جنيه بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين والاستيلاء منه على مبلغ 300 ألف جنيه بزعم مساعدته في العثور على أحد أقاربه، بالإسماعيلية.

ورد بلاغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من أحد الأشخاص "صاحب شركة شحن"- مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة بالإسماعيلية بقيام شخصين "صاحب شركة استصلاح أراضي" مطلوب التنفيذ عليه في قضية "استيلاء"، وآخر "تاجر"، مقيمان بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية" بالنصب والاحتيال على الشاكي والحصول منه على مبلغ "300,000 - ثلاثمائة ألف جنيه" مقابل مساعدته في العثور على أحد أقربائه "متغيب" بزعم نفوذهما وعلاقاتهما الوطيدة بالمسئولين بالجهات الحكومية، إلا أنهما لم يفيا بما وعدا به وامتنعا عن رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وباستدعاء المشكو في حقهما ومواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.