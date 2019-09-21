وزير التموين: لن يتم منح أي تراخيص لإنشاء مخابز بلدية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

قال الدكتور علي مصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لن يتم منح أي شخص تراخيص لإنشاء مخابز بلدية جديدة.

واضاف وزير التموين، على هامش افتتاح عدد من مراكز خدمة المواطنين، أنه لن يتم إنشاء أي مخابز جديدة سواء في المجتمعات العمرانية الجديدة أو الأماكن المحرومة بشكل كامل.

يذكر أن وزارة التموين تستهدف إقامة 30 مركز خدمة بنطاق محافظة الجيزة لتغطية كافة أحياء ومراكز المحافظة في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارتي التموين والإنتاج الحربي لتحويل المكاتب التموينية إلى مراكز خدمة متطورة لتقليل تدخل العنصر البشري ومحاولة للقضاء على الفساد المتواجد بالمكاتب.