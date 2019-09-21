برلماني: التوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية سلاح الدولة لدحر الفساد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اهتمام الدولة والحكومة بالتوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، ساهم في تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين مع التوسع في خدمة الشباك الواحد، وتحقيق الانضباط الوظيفي داخل الأحياء والوحدات المحلية وتحسن مستوى الخدمات وأسلوب تعامل الموظفين وسرعة أداء الخدمة.

وأوضح "مشهور"، في بيان السبت، أن الدولة نجحت في دحر الفساد بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة التي سمحت بوجود شبكة مركزية متصلة بوزارتي التنمية المحلية والتخطيط والإصلاح الإداري لمراقبة عمل المراكز التكنولوجية والاطلاع على نسبة أداء الموظفين ومحاسبتهم حال التقصير في العمل، وكذا حل المشاكل والعراقيل التي تقع أمام الموظف فور حدوثها.

وأضاف أن تلك الجهود تتوافق مع رؤية الدولة للإصلاح الإدارى، التي تم اعتمادها من القيادة السياسية في أغسطس 2014، إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى إحداث تغييرات هيكلية وتنظيمية تستهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري في إدارة شئون البلاد.