جامعة الأزهر تعلن فتح باب التحويل لـ3 معاهد بمصروفات.. غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قررت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، بدء التحويل للمعاهد الجديدة بكليات العلوم (معهد إعداد فني المختبرات، معهد إعداد فني قواعد البيانات، معهد فني التحاليل البيولوجية).
وقال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب - بحسب بيان- إن المعاهد تقبل خريجي الثانوية الأزهرية القسم العلمي بنين وبنات بمصروفات، وسيتم فتح باب التحويل عن طريق بوابة الجامعة الالكترونية اعتبارا من صباح الأحد ٢٢ سبتمبر حتى مساء السبت ٢٨ من ذات الشهر، والمفاضلة بين الطلاب وفقا للأعلى مجموعا.
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