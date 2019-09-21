برلماني يطالب بمنع "طلاب السلاسل والبناطيل المقطعة" من دخول الجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تطبيق سياسة الأزهر الشريف، التي شدد فيها على جميع قطاعاته خاصة قطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر على منع أي طالب من دخول المؤسسة مخالفًا لقيم وعادات وتقاليد الأزهر الشريف، حتى يظل لطالب العلم سمته ووقاره.

وشدد "زين الدين"، في بيان اليوم السبت، على ضرورة منع الذين يرتدون سلاسل اليدين والرقبة وأساور اليد والأساور الذهبية أوالبناطيل المقطعة للشباب أو الفتيات أو يقومون بحلق شعر رأسهم بطرق غير لائقة، من دخول الحرم الجامعي، لكونها لا تستقيم مع قيم وتقاليد وثقافة الأزهر، ويمكن أن يتطور الموضوع إلى الفصل من الجامعة في حالة تكرار الأمر.

ووجه وكيل لجنة النقل والمواصلات، تحية قلبية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ولجميع قيادات المؤسسة الأزهرية على هذا التوجه مطالبًا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تطبيق هذا النهج بمختلف المؤسسات التعليمية سواء قبل التعليم الجامعي أو التعليم الجامعي.