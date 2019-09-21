وزير التموين يصدر قرارًا بضم الزوجة غير المقيدة ببطاقة الأسرة إلى بطاقة الزوج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قرر وزير التموين والتجارة الداخلية، السماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى البطاقة التموينية للزوج.

ووجه الوزير، خلال افتتاح عدد من مكاتب التموين بعد تطويرها بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، تعليماته إلى مسؤلي مكاتب التموين بالجيزة، بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين أسرتها إلى بطاقة زوجها حتى تتمكن من صرف السلع التموينية المدعمة والخبز، ضمن المقررات المخصصة للبطاقة.

وأكد وزير التموين، أنه لن يتم منح أي شخص تراخيص لإنشاء مخابز بلدية جديدة، مضيفًا أنه لن يتم إنشاء أي مخابز جديدة سوى في المجتمعات العمرانية الجديدة أو الأماكن المحرومة بشكل كامل.