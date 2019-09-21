"تنسيقية شباب الأحزاب" تدعو لتحصين الدولة المصرية من أي مخططات هدامة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بيان، اليوم السبت، إن شعب مصر أثبت وعيه الكامل بالأساليب المفضوحة لوسائل إعلام الإرهاب ورفضه لدعوات التظاهر.
وشددت التنسيقية، على أن التعبير عن الرأي بكل السبل السلمية هو حق أصيل مكفول دستوريًا، لافتة إلى ضرورة الانتباه الشديد وعدم قبول استخدام جماعة الإخوان الإرهابية حرية التعبير تلك لضرب أمن واستقرار البلاد.
وأوضحت التنسيقية، أنها تتابع -ككيان شبابي للأحزاب والسياسيين- المشهد السياسي، وتؤكد على ضرورة تحصين الدولة المصرية من أية مخططات هدامة أو شائعات مغرضة.
وتابعت: "وفي هذا السياق، فإن التنسيقية باعتبارها منصة تهدف لإقامة حوار بين القوى السياسية فإنها تؤكد استمرار حالة الحوار السياسي التي بدأتها حول القضايا الوطنية المختلفه، والاستماع لكل الآراء السلمية مهما كانت مختلفة طالما كانت في إطار إحترام القانون والدستور، وطالما كانت بعيدة عن تحقيق أهداف الجماعات الظلامية والإرهابية".
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