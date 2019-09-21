وزيرة الثقافة تنعي الشاعر محمد كشيك: "الثقافة تفقد أحد النشطاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، الشاعر والناقد محمد كشيك، الذي غيبه الموت أمس بعد رحلة طويلة من العطاء والإبداع.

وقالت "عبدالدايم" إن الحياة الثقافية المصرية فقدت أحد نشطائها سواء في كل المناصب التي تولاها أو في إنتاجه الشعري المتميز على مدى عقود، بحسب بيان.

يذكر أن الراحل تولى العديد من المناصب الإدارية بالمجلس الأعلى للفنون والآداب، ثم بالهيئة العامة لقصور الثقافة مديرا للنشر، ثم مديرا عاما للثقافة العامة، ثم أمينا عاما للنشر، ثم مديرا عاما للجمعيات الثقافية، ثم رئيسا للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالإضافة إلى مشاركاته الثقافية الفعالة في عدد كبير من اللجان الثقافية بوزارة الثقافة، وإسهامه البارز في شعر العامية المصرية كصوت شعرى له نقاؤه الخاص.

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أصدر عددا من الأعمال منها الشعرية منها أغنية لمصـر (ديوان شعر 1974م)، العشش القديمة (ديوان شعر 1986 م)، تقاسيم (ديوان شعر 1993م)، نوارج البحر (ديوان شعر 2011م)، قمر الحوارى (مختارات 2012 م)، باقيد شموع ليكى ياطاهرة (ديوان شـعر 2013م)، وكأنى كنت من البشر (ديوان شعر 2015م).

كما له العديد من الأعمال في مجال الكتابة للأطفال منها زقزقات (ديوان شعر 1994م)، حادى بادى (ديوان شعر 1995م)، توت ـ توت (ديوان شعر 1997م)، أنا طاير بالجناحات ( ديوان شعر 1998م)، قطر العصافير (ديوان شعر)، طايرين طايرين (ديوان شعر).

وفى مجال الكتابة النقدية أصدر علامات التحديث في القصة المصرية القصيرة، جماليات النص الخفي، قراءة في أعمال بيرم التونسى – فؤاد حداد – صلاح جاهين.​