أخبار مصر | للحد من مخاطر الحرائق.. رفع 75 طن مخلفات من الأنفاق أسفل الدائري بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للحد من مخاطر الحرائق.. رفع 75 طن مخلفات من الأنفاق أسفل الدائري بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت محافظة الجيزة، من رفع 75 طن مخلفات قمامة وتراكمات من الأنفاق أسفل الطريق الدائري نطاق حي العمرانية، وذلك من خلال الحي وهيئة النظافة والتجميل.

أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم تنظيم لجان للمرور أسفل الطريق الدائري تضم أجهزة شئون البيئة والرصد والمتابعة لضبط أي مخلفات قمامة لسرعة رفعها، وذلك للحد من مخاطر الحرائق أو المشكلات البيئية الناجمة من تلك التراكمات.

وأشار أن التراكمات تم رفعها من الانفاق أسفل الطريق الدائري على مدار يومين، وقد تم تجريد وتمهيد الطريق عقب إنتهاء الاعمال لتسهيل حركة السيارات المواطنين.

وأكد المحافظ على توجية رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع هيئة النظافة ورفع أى مخلفات أو تراكمات أسفل الطريق الدائرى بنطاق كلًا منهم، مشيرًا أنه تم وضع عدد من صناديق القمامة بجوار سلالم المطالع والمنازل للطريق الدائرى لتسهيل جمع المخلفات وعدم تناثرها بمحيط الطريق.

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ولفت أنه تم تنظيم حملات نظافة موسعه أعلى الطريق الدائرى لرفع كفاءة النظافة وإزالة أى مخلفات بالطريق، إضافه إلى إنه جارى تنفيذ أعمال تجريد لمطالع ومنازل الطريق الدائرى من خلال هيئة النظافة والتجميل.

ومن جانبة أكد محمد نور رئيس حى العمرانية، أنه تم تنفيذ حملة على مخازن بيع الخردة والفريزة بشارع عادل إسماعيل بحى العمرانية، حيث تم ضبط عدد من المخالفات البيئية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا أنه تم شن حملات لرفع المخلفات من الشوارع الجانبية والمتفرعات لشارع الاهرام وذلك فى إطار توجيهات اللواء المحافظ برفع كفاءة النظافة.

وفي ذات الإطار، أعلن محافظ الجيزة، بدء أعمال تطوير موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة، نهاية الشهر الحالي بتكلفة إجمالية نحو 5،5 ملايين جنيه.

وقال محافظ الجيزة، إن أعمال التطوير تأتى ضمن خطة المحافظة لتطوير مواقف السرفيس من الناحية الإنشائية والخدمية والاستثمارية وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية أمام الموقف، خاصة وأنه يقع وسط منطقة حيوية بالمحافظة، إضافة إلى تحقيق العائد الاستثماري من تلك المواقف باعتبارها أحد مصادر الدخل التي يمكن تنميتها واستغلالها في الإنفاق على مشروعات خدمية أخرى لموطني المحافظة.