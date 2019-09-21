أخبار مصر | "وزيري": لأول مرة يتم فك تابوتين أثريين مكتشفين منذ 1886 (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وزيري": لأول مرة يتم فك تابوتين أثريين مكتشفين منذ 1886 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن التابوتين اللذين يتم فكهما في متحف الحضارة يخصان رجلًا يدعى سنچم وكان يشغل منصب رئيس العمال خلال عصر الملك سيتي الأول وأوائل عصر ابنه الملك رمسيس الثاني من الأسرة 19.

وأشار وزيري إلى أن مكتشف التابوتين هو ماسبرو عام 1886 وبداخل التابوت بطاقة بخط يديه تسجل الحدث، وأضاف أن المومياوتين وصلتا مؤخرًا إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط قادمتين من المتحف المصري بالتحرير.

وجرت عملية فك للتابوتين والتي شهدها الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وبعد فك التغليف تم نقل المومياء إلى معمل الترميم لوضعها في كبسولة التعقيم، وتعود فكرة إنشاء المتحف القومي للحضارة المصرية إلى عام 1982 عندما قامت منظمة اليونسكو بالإعلان عن حملة دولية لإنشاء المتحف القومي للحضارة ومتحف النوبة بأسوان، وفي عام 1999 تم اختيار الموقع الحالي للمتحف بالفسطاط بدلاً من موقعه السابق بالجزيرة، وتم عمل الحفائر الأثرية بموقع المتحف في الفترة من 2000 حتى 2005، وتم وضع حجر الأساس لمبنى المتحف في عام 2002.

ويقع المتحف في مدينة الفسطاط بالقاهرة علي مساحة 33.5 فدان، ويستوعب خمسون ألف قطعة أثرية تحكي مراحل تطور الحضارة المصرية بالإضافة إلى عرض لإنجازات الإنسان المصري في مجالات الحياة المختلفة منذ فجر التاريخ حتي وقتنا الحاضر، كما يحتوى على نماذج وصور فوتوغرافية ومخطوطات ولوحات زيتية وتحف فنية وآثار من العصر الحجري والفرعوني واليوناني الروماني والقبطي والعربي وحضارة السودان والعصر الحديث. ويطل موقع المتحف على بحيره طبيعية وهي بحيره عين الصيرة.