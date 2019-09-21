أخبار مصر | رئيس "صناعة النواب" يكشف بالأرقام حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "صناعة النواب" يكشف بالأرقام حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا زاد بشكل ملحوظ ليصل إلى 5355 مليون دولار خلال الفترة يناير- يوليو 2019 مقابل 4471 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام السابق بزيادة قيمتها نحو 884 مليون دولار، وبنسبة 19.7%.

وأضاف فرج عامر، أنه تزامنا مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في الجلسة العامة للأمم المتحدة ارتفع إجمالي الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 37.5% خلال الفترة يناير- يوليو من عام 2019 لتصل قيمتها إلى 1892 مليون دولار مقتربة من حدود الـ 2 مليار دولار، مقابل 1375 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قيمتها نحو 517 مليون دولار، لافتًا إلى تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 31.7% لتصل إلى 1229.1 مليون دولار خلال الفترة يناير- يوليو من العام الجاري مقابل 933.2 مليون دولار في العام الماضي، بارتفاع قيمته 295.9 مليون دولار، حيث مثلت الصادرات غير البترولية 65% من إجمالي صادراتنا للولايات المتحدة.

وقال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن نمو الصادرات المصرية البترولية ارتفع إلى 662.9 مليون دولار خلال الفترة يناير- يوليو 2019 مقابل 441.8 مليون دولار خلال ذات الفترة من عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 50% وقيمتها 221.1 مليون دولار، حيث مثلت تلك المنتجات نحو 35% من إجمالي الصادرات المصرية مشيرا الى ارتفاع صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) بنسبة 14.3% لتصل إلى 586.8 مليون دولار خلال الفترة يناير- يوليو 2019 مقابل 513.2 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2018 كما ارتفعت الصادرات في إطار النظام المعمم للمزايا GSP بنسبة 112.1% لتحقق 112.3 مليون دولار مقابل 52.9 مليون دولار خلال العام السابق.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، إلى نيويورك في زيارة تستغرق عدة أيام يشارك خلالها في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويجري الرئيس عبدالفتاح السيسي سلسلة من المباحثات الثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.