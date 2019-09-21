أخبار مصر | "النقل": الانتهاء من تطوير طريق بنها/المنصورة نهاية الشهر المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل": الانتهاء من تطوير طريق بنها/المنصورة نهاية الشهر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير النقل الفريق مهندس، كامل الوزير، أن موعد انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق بنها المنصورة سيكون نهاية شهر أكتوبر القادم ماعدا كوبري اسنيت الذي سيتم الانتهاء منه يونيو.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير اليوم يرافقه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية والمهندس نادر سمير رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

هدف الجولة:

وجاءت الجولة بهدف متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق بنها المنصورة، حيث تابع الوزير معدلات التنفيذ والتقى بالمهندسين والعمال بكافة القطاعات وشدد على أن تكون الأعمال على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من كافة أعمال.

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معلومات عن طريق بنها المنصورة:

- يبلغ طول الطريق 73 كم.

- يتم به أعمال تنفيذ عدد 5 كباري علوية على الطريق (أسنيت -كفر شكر - صهرجت -بشلا -طنامل).

- التكلفة الإجمالية للمشروع 1.317 مليار جنيه.

- يشمل تنفيذ المشروع اربعة قطاعات القطاعات.

- مشروع تطوير طريق بنها المنصورة يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا.

- يشمل المشروع رفع كفاءة وصيانة الطريق الحالي.

- أعمال تأمين سلامة المرور والتي تشمل:

(تطوير الدورانات للخلف، وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والأجناب).

-ستساهم الكباري التي يتم إنشائها وتنفيذها في القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذا الطريق الحيوي.

- المشروع سيخدم حركة انتقال الافراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره.

استراتيجية وزارة النقل لتطوير قطاع الطرق في مصر:

وتسير استراتيجية وزارة النقل في اتجاهين فيما يخص قطاع الطرق في مصر وهما:



الأول هو رفع كفاءة وصيانة الطرق والكباري الحالية.

الثاني هو تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق وعدد 7 محاور على النيل بما يؤدى لتسيير حركة النقل وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحسين البنية التحتية والربط بين المحافظات وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.