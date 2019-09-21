أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم ندوة تثقيفية عن الشائعات وآثارها السلبية بالوادي الجديد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم ندوة تثقيفية عن الشائعات وآثارها السلبية بالوادي الجديد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، في محافظة الوادي الجديد، ندوة تثقيفية بعنوان "الشائعات وآثارها السلبية على المجتمع"، وذلك في دار مناسبات المنيرة بمركز الخارجة، تحت رعاية النائب جمال أدم أمين الحزب بالمحافظة.

وحاضر فيها الدكتور أحمد سيد حرباوي أمين السياسات بالحزب عن مركز الخارجة والمهندس صلاح خليفة أمين العمل الجماهيري بالمحافظة ومحمد شوقى عبود أمين الشئون المالية والإدارية بمركز الخارجة وسيد محروس أمين الفلاحين بمركز الخارجة وأسمهان على حسن أمين مساعد بأمانة المرأة بمركز الخارجة.

وشهد الندوة ناصر محمد عمر رئيس الوحدة المحلية بقرية المنيرة وعدد من المواطنين من أهالي القرية وشباب الحزب بالمنيرة، وناقشت الندوة مخاطر الشائعات على الفرد والأسرة والمجتمع وأثرها السلبي على اقتصاد الدولة والأمن القومي وكيفية مواجهتها وسبل درءها.

كما قام حزب مستقبل وطن، في محافظة قنا، بزيارة لأحد مؤسسات الأيتام وجمعية ماري مرقس للأيتام، والتي نظمتها أمانة المواطنة بالحزب في المحافظة، بقيادة الدكتور خالد فليب أمين المواطنة بالمحافظة بحضور أعضاء هيئة مكتب الأمانة وأبانوب ممدوح أمين المواطنة ببندر قنا.

Advertisements

وقال الدكتور خالد فليب أمين المواطنة بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا أنه تم زيارة مؤسسة أحمد جبره للأيتام وتوزيع الزي والأدوات المدرسية لـ15 طالبا من أبناء المؤسسة وكما تم زيارة جمعية ماري مرقس للأيتام وتوزيع الزي والأدوات المدرسية لـ 20 طالبا من أبناء المؤسسة وسط حالة من الفرحه عمت جميع الحضور.

وأكد أمين المواطنة علي سعي الحزب وقيادته لتحقيق التلاحم مع أبناء المجتمع بجميع طوائفهم وذلك من منطلق المسئولية الاجتماعية الملقاة على عاتق الحزب ولتخفيف العبء عن الطبقات الأولي بالرعاية.

وتأتي المبادرة للعام الثاني على التوالي، في إطار الخطة التي ينتهجها الحزب لتوفير الخدمات للمواطنين تخفيفا عن كاهلهم استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة لشعب كريم".

