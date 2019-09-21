أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم قافلة طبية في المنيا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم قافلة طبية في المنيا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتمكنت القافلة من توقيع الكشف الطبي على 190 حالة، منهم 35 حالة تم عمل نظارات لهم بتخفيض 50 %، و35 حالة من غير القادرين تحتاج لعمليات تتراوح ما بين مياه بيضاء، وزرع عدسة، وتصحيح إبصار، وظفره، وزرع شبكية، وحول وحشي بالعين وسوف يتم إجراء العمليات لهم بالمجان على نفقة أمين المركز بمركز دار عيون مصر، وتم صرف العلاج لجميع المرضى.
ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، في مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين.
وكما نظم حزب مستقبل وطن، في محافظة المنيا، دورة لتأهيل طلاب شهادة الثانوية العامة للحياة الجامعية الجديدة بمدينة المنيا، تحت رعاية النائب علاء السبيعي أمين الحزب بالمحافظة، وإشراف وليد عبد القوي أمين التنظيم بالمحافظة.
وأكد معتز كفافي أمين البندر أن هذه الدورة قام بتنظيمها أمانة التدريب والتثقيف، وشعبة المعلمين بأمانة المهنيين بالحزب، لتأهيل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لخوض مشوارهم الجامعى من خلال استراتيجيات فكرية ونفسية تؤهلهم للتفوق والإندماج مع أقرانهم ومع المجتمع من حولهم سواء داخل الجامعة أو خارجها.