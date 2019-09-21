أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم قافلة طبية في المنيا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم قافلة طبية في المنيا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن في محافظة المنيا، قافلة طبية، متخصصة للعيون بقرية دفش بمركز سمالوط، تحت رعاية النائب علاء السبيعى أمين الحزب بالمحافظة، وإشراف وليد عبد القوى أمين التنظيم، وذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة لشعب عظيم.

وتمكنت القافلة من توقيع الكشف الطبي على 190 حالة، منهم 35 حالة تم عمل نظارات لهم بتخفيض 50 %، و35 حالة من غير القادرين تحتاج لعمليات تتراوح ما بين مياه بيضاء، وزرع عدسة، وتصحيح إبصار، وظفره، وزرع شبكية، وحول وحشي بالعين وسوف يتم إجراء العمليات لهم بالمجان على نفقة أمين المركز بمركز دار عيون مصر، وتم صرف العلاج لجميع المرضى.