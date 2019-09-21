مصر | إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة المتاجر والشركات بعابدين لـ"الجنايات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة المتاجر والشركات بعابدين لـ"الجنايات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة عابدين الجزئية، بإحالة 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المتاجر والشركات، إلى محكمة الجنايات للمحاكمة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط وحدة مباحث عابدين وبصحبتهم القوة المرافقة، بضبط كل من "نبيل.م.ا" 48 سنة عاطل سابق اتهامه في 15 قضية، و"أشرف.م.ع" 56 سنة و"محمد.ع.ا" 36 سنة، أثناء استقلالهم السيارة رقم "ق س ع 5194 ماركة هيونداي النترا فضي اللون" قيادة الأول.

وأضافت تحقيقات النيابة أنه عقب قيامهم بسرقة مبلغ مالي 18 ألف جنيه، جهاز DVR من داخل شركة سوبر فارما بلس ملك" هاني.م.م" 38 سنة بأسلوب "كسر القفل وكسر باب الخزينة".

وتم بإرشادهم ضبط جهاز البروجكتور، 2 هاتف محمول المستولى عليهم من المجني عليهما الثانى والثالث، وكذلك مبلغ مالي 4500 جنيه من متحصلات حوادث السرقة، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة،وبمواجهة المتهمين أعترفوا بالواقعة وأنهم يقومون بسرقة المتاجر والشركات بأسلوب "كسر القفل"، وكسر الخزينة " وأقروا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة التى أمرت بحبسهم فى وقت سابق 4 أيام وتم إحالتهم.

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وتنص المادة المادة 317 على أن يقوم بالسرقة يعاقب بالحبس مع الشغل على السرقة التي تحدث في مكان مسكون أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.

2-على السرقة التي تحصل في مكان به حائط ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

3- على السرقة التي تكون ليلا.

4- أن تكون السرقة بين شخصين أو أكثر.

5_ على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب.

